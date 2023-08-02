محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة متابعة أعمال صيانة الأسانسيرات بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، وممثلي شركات صيانة المصاعد بالدقهلية، واللجنة الفنية المختصة بمتابعة اعمال الصيانة الجارى تنفيذها للاسانسيرات بالمستشفيات علي مستوي المحافظة.

وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والإجراءات بأعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وفي مقدمتها التقرير الوارد من كلية الهندسة جامعة المنصورة، بشأن متابعة وفحص أعمال التنفيذ للصيانة التي تمت ومازالت تتم حاليا بالأسانسيرات بمستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

هذا وقد أكد "مختار" علي ضرورة مراجعة كافة الملاحظات الواردة بشأن تقييم أعمال الصيانة التي تمت للأسانسيرات بالمستشفيات علي أن يتم الانتهاء من تلافيها جميعا في موعد غايته يوم 10 أغسطس الجارى.

واستمع "مختار" لممثلي الشركات العاملة في صيانة المصاعد وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وتلافي كافة الملاحظات بتقرير كلية الهندسة.

ووجه "مختار لوكيل وزارة الاسكان " بضرورة المتابعة لاعمال الصيانة حتي الانتهاء الاعمال المقرر تنفيذها وفقا للبروتوكول مع الشركات المنفذة.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، سبق وأن وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير ادارة الميكانيكا بمديرية الاسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوي العاملة والحماية المدنية وادارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور علي جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بنطاق المحافظة لفحصها علي الطبيعة والوقوف علي أعمال الصيانة الدورية لها ومدي كفائتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل وعرض تقرير بالمصاعد التي هي في حاجة الي صيانة فورية حرصا علي سلامة الجميع.