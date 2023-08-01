"الاعتماد والرقابة" تعقد ندوة تعريفية بأسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أسوان- صلاح المسن

انعقدت بمحافظة أسوان ندوة لتعريفية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ضمن الجهود والاستعدادات الجارية لانطلاقها بالمحافظة.

واستمراراً للجهود المبذولة للاستعداد والتجهيز لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بحضور فعاليات الندوة التعريفية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى نظمها فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بقيادة الدكتورة رحاب على، وبمشاركة مديرى الإدارات والموظفين العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة أسوان.

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى تصريحات صحفية، على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ودورها فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمختلف التخصصات وبالجودة المطلوبة وخاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن ذلك يتواكب مع التوجيهات المتواصلة للرئيس السيسى للإهتمام ودعم الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية مصر "2030".

وخلال الندوة التعريفية، استعرضت الدكتورة رحاب على شرح موجز لأهداف ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل ومكوناتها الرئيسية، بالإضافة إلى بيان دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR باعتبارها أحد المكونات الثلاث الرئيسية للمنظومة الجديدة، وذلك فى إطار القانون رقم 2 لسنة 2018 من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية للمنشآت المسجلة والمعتمدة، بجانب شرح عدد من المميزات التى يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمى الخدمات الصحية.

وقد شهدت فعاليات الندوة فتح باب المناقشة والحوار المفتوح للرد على أبرز وأهم الأسئلة والإستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة التأمين الصحى الجديدة ، وبيان طريقة وآليات الإشتراك فيها من أجل العمل على توسيع ونشر جهود التوعية لتحفيز وتشجيع الموظفين وأسرهم وغيرهم من المواطنين للإقبال على التسجيل وضمان الإستفادة من الخدمات الطبية المتكاملة التى ستقدمها المنظومة الجديدة بالأسعار المناسبة وبالجودة العالية المنشودة.