لو عاوز تخس بسرعة.. فواكه هتساعدك أبرزها التفاح

ينصح خبراء التغذية بتناول بعض الفواكه بكثرة خلال اتباع الحميات الغذائية المختلفة، للحصول على الوزن المثالى، وفى التقرير التالى نستعرض أبرز وأهم الفواكه التى ينصح بتناولها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع health.

- التفاح

يحتوى على نسبة عالية من الألياف، التى تساعد فى الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، وتقلل من حدة الشعور بالجوع، كما أنه قليل السعرات الحرارية، لذا فهو من الأطعمة الجيدة خلال اتباعك للحميات الغذائية المختلفة والمهمة للصحة العامة، لذا يمكنك تناول التفاح المضاف إليه الزبادى والشوفان للحصول على وجبة غذائية كاملة.

- التوت

- البرتقال

- الأناناس

يزيد من شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة لذا فتناولك له يعد خيارا رائعا إذا كنت تتبع حمية غذائية مميزة وهادفة للقضاء على الوزن الزائد.يحتوى على نسبة عالية من الألياف، وفيتامين سى، لذا فتناولك له يعد حيلة غذائية رائعة تساهم بشكل كبير فى تقليل الوزن الزائد، وأيضا تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى والحد من التعرض لأى مشاكل صحية.له الكثير من الفوائد الصحية التى لا غنى عنها، وأيضا تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، وتعمل على زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، وبالتالى فقدان نسبة كبيرة من الدهون، والوزن الزائد.