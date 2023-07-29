5 فواكه قليلة السعرات الحرارية لخسارة الوزن.. أبرزها البطيخ والفراولة

كتبت إيناس البنا

عند الشروع في رحلة إنقاص الوزن ، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، يعد دمج الفواكه منخفضة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي استراتيجية ذكية للتخلص من أرطال الوزن مع الاستمتاع بخيارات لذيذة ومغذية، وفقا لموقع " healthsite"، لا ترضي هذه الفاكهة رغباتك الحلوة فحسب ، بل توفر أيضًا الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لدعم الصحة العامة.

الفواكه منخفضة السعرات الحرارية لانقاص الوزن

فيما يلي أهم خمس فواكه منخفضة السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل فعال:

1. البطيخ



يعتبر البطيخ خيارًا منعشًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن ، نظرًا لما يحتويه من نسبة عالية من الماء وقليل من السعرات الحرارية. يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرة حرارية تقريبًا ، مما يجعله علاجًا ممتازًا خالٍ من الشعور بالذنب خلال أيام الصيف الحارة.

2. الشمام



الشمام الحلو والعصير وقليل السعرات الحرارية (حوالي 53 سعرة حرارية لكل كوب) ، الشمام هو فاكهة أخرى يمكن أن تدعم جهودك في إنقاص الوزن. كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم الصحي.

3. الفراولة

معبأة بمضادات الأكسدة وفيتامين ج ، الفراولة ليست منخفضة فقط في السعرات الحرارية (حوالي 49 سعرة حرارية لكل كوب) ولكنها تساعد أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون، تناول وجبة خفيفة من هذه التوت العصير أو أضفها إلى الزبادي الصباحي لبداية يوم مبهجة.

4. البابايا

تشتهر البابايا بفوائدها الهضمية، وهي فاكهة استوائية تحتوي على حوالي 59 سعرة حرارية لكل كوب، هو مصدر جيد للألياف، ويساعد على الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

5. الجريب فروت

يعزز الجريب فروت ، وهو فاكهة كلاسيكية لإنقاص الوزن، خصائص تعزيز التمثيل الغذائي ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. تحتوي نصف حبة جريب فروت متوسطة الحجم على ما يقرب من 52 سعرة حرارية، مما يجعلها إضافة مثالية لوجبة الإفطار أو وجبة خفيفة مرضية.

تذكر ، في حين أن هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية هي إضافة رائعة لخطة فقدان الوزن الخاصة بك، إلا أن التوازن والاعتدال يظلان أمرًا أساسيًا، قم بإقرانها بنظام غذائي شامل يتضمن البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والخضروات، واستكمل جهودك بنشاط بدني منتظم للحصول على أفضل النتائج.

استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي، خاصة إذا كان لديك أي ظروف صحية أساسية.