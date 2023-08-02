كنيسة الانبا أثناسيوس تستقبل البابا تواضروس للصلاة والعظة الأسبوعية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت كنيسة الانبا أثناسيوس بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، قداسة ال بابا تواضروس الثاني ، حيث يلقى البابا العظة الأسبوعية ، وسط ترحيب كبير من أبناء الكنيسة وبحضور الأنبا بافلى أسقف كنائس قطاع شرق، و القمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية ، وترأس البابا صلاة العشية بالكنيسة .

وكان البابا تواضروس الثاني ، قد التقى اليوم شباب ملتقي لوجوس الثالث من حول العالم، وهم المشاركين في ملتقي لوجوس العام الماضي، وذلك خلال أسبوع الخدمة الثالث لهم في مصر.

وبدأ اللقاء بصلاة افتتاحية ثم ألقى الأب القمص جوشوا تادرس منسق عام أسبوع الخدمة الثالث، كلمة ترحيب بقداسة البابا وشرح ما تم حتى الآن خلال الأسبوع، وما سيتم خلال الأيام المقبلة.

بعدها ألقى قداسة البابا كلمة تحدث فيها عن شعار الأسبوع G.P.S

من خلال God, Prayer, Service

وبعدها أجرى الشباب حوارً مفتوحًا مع قداسته أجاب خلاله على أسئلتهم التي تناولت عدة موضوعات ذات صلة بحياتهم وخدماتهم.

ثم تم انتخاب المجلس الخاص بهم (شاب وشابة من كل قارة بإجمالي عشر أعضاء) ليكونوا بمثابة لجنة للتواصل مع باقي الشباب لتحضير لقاءاتهم السنوات المقبلة.

وفي النهاية احتفل الشباب مع قداسة البابا بعيد رهبنة قداسته الـ 35 وسط أجواء احتفالية بسيطة سادها الود والتقدير من الأبناء لأبيهم.