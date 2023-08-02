اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء.

 

وأوضحت الصفحة الرسمية، أن العظة ستكون الساعة 6 مساء فى كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولى بالسيوف بالإسكندرية، كما ستتم إذاعتها عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

وكان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضى عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا



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