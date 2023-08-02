فريق طبى بمستشفيات قنا الجامعية ينجح فى استئصال ورم بالرئة

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى من قسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في استئصال ورم بالرئة اليسرى باستخدام منظار الصدر الجراحي لمريض خمسيني في ضوء توفير الجراحات المتخصصة ذات المهارة الخاصة، تبعاً لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أنه تم مناظرة المريض فور استقبال بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية وبإجراء الأشعة والفحوصات تم الكشف عن وجود ورم ثانوي بالرئة اليسرى، حيث قام الفريق الجراحي بتجهيز المريض وعمل الفحوصات اللازمة وإجراء عملية استئصال كامل للورم الثانوي بالرئة عن طريق منظار الصدر الجراحي.

ضم الفريق الطبي الدكتور محمد عثمان غلاب، مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب قنا، محمد عبد المعطي محمد المعيد بقسم جراحة القلب والصدر، كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة كلا من الدكتور أحمد فتحي، مدير مدرس واستشاري التخدير والعناية المركزة، ومحمد علي، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، وميرنا روماني طبيب مقيم بالقسم، كما شارك الطاقم الطبي من هيئة تمريض العناية المركزة أحمد علي تهامي ومحمد قناوى.