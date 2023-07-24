نجاح عملية قلب مفتوح لطفل رضيع داخل مستشفيات جامعة الزقازيق.. صور

الشرقية- فتحية الديب

شهدت وحدة جراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، إجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة، لطفل رضيع يعانى من عيب خلقي بالقلب.

البداية عندما حضرت أسرة طفل يبلغ من العمر عام ونصف من مركز أولاد صقر،، لوحدة جراحة قلب الأطفال، بمستشفيات جامعة الزقازيق، وبفحص حالته تبين معاناته من عيب خلقي بالقلب ثقب بين البطينين مع ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي و تضخم عضلة القلب، و تكرار فشل القلب مما استدعى حجزه أكثر من أربعة أشهر لتكرار الالتهاب الرئوي خلال الفترة السابقة.

وبعد استقرار حالة الطفل بعد تناوله الأدوية اللازمة تحت إشراف طبي، مع اتخاذ اللازم لتحضير الطفل كحالة عاجلة عالية الخطورة،و بعد التأكد من استقرار وضع الرئة تم إجراء جراحة قلب مفتوح، له،من قبل الفريق الطبي، برئاسة الدكتور " علي محمد رفعت" استاذ جراحة القلب و الصدر، ورئيس وحدة جراحة قلب الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتورة هبة فتحي، استاذ التخدير، والدكتور محمد اشرف، طبيب مقيم جراحة القلب، و محمد خليل، اخصائي الارواء القلبي.و

بسنت اشرف عبدالمعز ،تمريض جراحة القلب،وتم غلق ثقب بين البطينين برقعة صناعية و ربط وصلة شريانية و اصلاح الصمام ثلاثي الشرفات.

وتم نقل الطفل إلى العناية، تحت الإشراف الطبي، حتى استقرت حالته الصحية.