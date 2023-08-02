وقالت شركة "طيران تركمانستان"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنه بسبب الوضع في منطقة موسكو وبناء على تقييم المخاطر من أجل ضمان سلامة الطيران، سيتم تعليق جميع رحلات الجوية المتجهة من عشق أباد إلى موسكو.

وأضافت الشركة أنه سيتم تسيير الرحلات بدلا من ذلك إلى مدينة "كازان" الواقعة على بعد حوالي 440 ميلا (700 كيلومتر) شرقي موسكو.