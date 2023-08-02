طلعت عبد القوى: لدينا رؤية فى الحوار الوطنى لتجفيف منابع الطلاق

الأمير نصرى

قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الطلاق شىء بغيض وغير محبب للنفس، ونحن لدينا رؤية فى الحوار الوطنى لتجفيف منابع الطلاق بقدر المستطاع، ونسعى لمعرفة الأسباب ونتكاتف جميعا للتقليل من هذه النسبة التى أصبحت مرتفعة بشكل غير طبيعى.

وأضاف طلعت عبد القوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن من ضمن أسباب الطلاق زواج الأطفال لأنه ينتهى بنسبة كبيرة بالطلاق، وزواج الصفقة، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بمبادرة الكشف ما قبل الزواج وهى غاية فى الأهمية للزوجين.

ولفت طلعت عبد القوى إلى أن ما يهمنا أن تنتهى بألا تكون الأطفال هى الضحايا، لافتا إلى أن تدخلات الحوار الوطنى فى الأمر محسوبة وبحسابات معينة، والاقتراحات مطروحة أمام الجميع لحل هذه المشاكل.