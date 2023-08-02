اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:02 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 08:00 ص
طقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء ، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأربعاء :  القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

طقس أغسطس.. البيانات المناخية لمحطات الأرصاد تكشف: ذروة فصل الصيف ومتوسط الحرارة بالقاهرة بين 34 و37 درجة.. يتخلله موجات شديدة الحرارة.. ارتفاع نسب الرطوبة.. ومنخفض العروض الوسطى يلطف الأجواء فى الأسبوع الأول

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:00 م

أول أيام أغسطس.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:06 ص

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع فى نسب الرطوبة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:25 ص

الأسبوع الأول فى أغسطس.. الأرصاد تكشف نسب الرطوبة المتوقعة بكافة الأنحاء

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:53 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة