اليوم السابع
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ضبط 3500 لتر سولار و1276 أسطوانة غاز قبيل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:58 م
ضبط 3500 لتر سولار و1276 أسطوانة غاز قبيل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية المضبوطات
الدقهلية _محمد الحبشى

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية علي عدد من محطات تموين السيارات ومحطات تعبئة الغاز السائل فجر اليوم، وذلك للتأكد من مدى مراعاة تطبيق القوانين والقرارت الوزارية لضبط تداول المنتجات البترولية.
 
وتشكلت الحملة برئاسة الدكتور أحمد أبوالغيط، معاون مدير المديرية لشئون الرقابة ورئيس قسم المواد البترولية، وأحمد مجدى وشادية السعيد، من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية.
 
وأسفرت نتائج الحملة التي قامت  بالمرور علي العديد من محطات تموين السيارات، بضبط عدد من المخالفات، حيث تم التصرف في كميه وقدرها 3500 لتر سولار لبيعها في السوق السوداء بدائره ثان المنصوره ومركز طلخا ،وكذا تم ضبط احدي محطات تعبئه الغاز السائل فجرا بالتصرف في عدد 1276 اسطوانه غاز منزلي سعه 12.5 كجم قبل تداولها في السوق السوداء .وجاري اتخاز الاجراءات القانونيه اللازمه ضد المخالفين.
 

مواد بتروليه

قسم المواد البترولية

حملات تفتيشيه

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اسطوانات غاز

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محطات تموين السيارات

بنزين

الضبط القضائي

تداول المنتجات البتروليه

سولار

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