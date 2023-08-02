اليوم السابع
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أكرم القصاص

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صحة الدقهلية: الكشف على 1096 مريضاً فى قافلة علاجية مجانية بقرية جاليا الأولى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:40 ص
صحة الدقهلية: الكشف على 1096 مريضاً فى قافلة علاجية مجانية بقرية جاليا الأولى جانب من القافلة
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية جاليا الأولى مركز بلقاس وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .
 
حيث تم توقيع الكشف على 1096 مريضاً، وضمت 8 عيادات منهم ( باطنة ، 2 اطفال ، جراحة ، عظام ، اسنان، أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
 
وقد جاء بيان القافلة كالتالى فى عيادة الباطنة تم الكشف على 238 مريض ، وفى عيادة الأطفال تم الكشف على 314 مريض ، وفى عيادة. الجراحة تم الكشف على 107 مريض ، وفى عيادة الانف والاذن تم الكشف على 60 مريض وفى عيادة. العظام تم الكشف على 171 مريض، وفى عيادة الأسنان تم الكشف على 96 مريض، وفى عيادة. تنظيم الاسرة تم الكشف على 110 حالة .
 
كما تم إجراء عدد 280 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 112 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 110 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قرار للعلاج على نفقة الدولة.
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 110 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
 
 
 
 


 

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