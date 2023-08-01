اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:28 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

"تمريض القناة" تعلن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بدءا من اليوم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:54 م
"تمريض القناة" تعلن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بدءا من اليوم فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن برامج الدراسات العليا بكلية التمريض تمتاز بالجمع بين الطرق التقليدية والطرق الإلكترونية، واستخدام المنصات المختلفة، مضيفا أنه يمكن تدريس المناهج الدراسية من خلال استخدام التعلم عن بعد، أو التعلم الهجين وهو يشمل دمج التعلم وجها لوجه مع التعلم عن بعد، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التمريض بدءا من اليوم 1اغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه تم تصميم البرامج والمقررات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى  أن الدراسة بها باللغة الإنجليزية لجميع المقررات، وتقدم الرسالة باللغة الإنجليزية،  موضحا أن برامج الدراسات العليا بكلية التمريض تتضمن برامج أكاديمية ( ماجستير - دكتوراة )، كما تتضمن برامج مهنية حيث تشمل 8 دبلومات مهنية تابعه لـ 5 أقسام بالكلية، من ضمنها برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في علوم تمريض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
°° أما عن برامج الدراسات العليا الأكاديمية بكلية التمريض- 
 أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية أنها تضم :-
اولا برامج الماجستير في علوم التمريض.
•• ماجستير في علوم  تمريض الباطني والجراحي.
•• ماجستير في علوم  تمريض امراض النساء والتوليد.
•• ماجستير في علوم  تمريض الأطفال.
•• ماجستير في علوم  التمريض النفسي والصحة العقلية.
•• ماجستير في علوم  تمريض صحة الأسرة والمجتمع.
•• ماجستير في علوم إدارة التمريض
ثانيا: برامج دكتوراه الفلسفة في التمريض.
•• الدكتوراه في علوم تمريض الباطني والجراحي
•• الدكتوراة في تمريض الأطفال.
•• الدكتوراة في تمريض أمراض النساء والتوليد.
•• الدكتوراه في علوم تمريض الأسرة والمجتمع.
••  الدكتوراه في علوم إدارة التمريض.
 
°° و عن برامج الدراسات العليا المهنية بكلية التمريض-  أوضحت الدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أنها تتضمن : 
اولا برنامج الدبلوم المهني لقسم الباطني والجراحي. 
1- برنامج الدبلوم المهني في علوم التمريض لمرضى الأورام. 
2- برنامج الدبلوم المهني لمكافحة العدوى. 
ثانيا :برنامج الدبلوم المهني لقسم الأطفال.
1- برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في علوم تمريض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- برنامج الدبلوم المهني في علوم تمريض أورام الأطفال
ثالثا : الدبلوم المهني لقسم تمريض صحة المجتمع والأسرة.
1- برنامج الدبلوم المهني لجليس المسن.
 
رابعا : الدبلوم المهني لقسم التمريض النفسي والصحة والعقلية.
1- برنامج الدبلوم المهني في التمريض النفسي لمرضى الأورام.
2- برنامج الدبلوم المهني في علوم التمريض النفسي لمتعاطي المواد المخدرة.
 
خامسا : برنامج الدبلوم  المهني لقسم إدارة التمريض.
1- برنامج الدبلوم  المهني في جودة الرعاية الصحية.
 
هذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي
أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط
http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx
 
كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي
 
https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ
 
وأوضح ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بادارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.

 


الاسماعيلية

تمريض القناة

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

كلية التمريض



الموضوعات المتعلقة

جامعة قناة السويس تعلن فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية للعام الجديد

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:51 م

تعرف على مواعيد فتح مكتب التنسيق الفرعى فى جامعة قناة السويس

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:49 م

الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى جامعة قناة السويس

السبت، 29 يوليو 2023 06:30 م

اجتماع اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس.. تفاصيل

الخميس، 27 يوليو 2023 12:25 م

11 قافلة مختلفة من جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة "حياة كريمة".. التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة