"سرقت محل عملها".. اعترافات تفصيلية لسيدة سرقت منزلا بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالتجمع الخامس، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمة اعترفت أمام النيابة، أنه استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.

ونجحت الجهود في ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية – جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر)، وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من منزل بالتجمع الخامس.