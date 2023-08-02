"زراعة بورسعيد": اختيار 20 حقلا إرشاديا كخدمة مجانية للمزارعين

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ب بورسعيد ، أنه تم إختيار 20 حقل إرشادي كخدمة مجانية للمزارعين في محافظة بورسعيد.

وأضاف "عطية" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقديم التقاوي للأراضي الزراعية التي تم اختيارها كخدمة مجانية للمزارعين.

وأشار إلى أنه تم زيادة المساحة المنزرعة للمحاصيل الزراعية الصيفية عن العام الماضي بمقدار 14 ألف فدان، مضيفًا أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام 71710 فدان، وأن العام الماضي تم زراعة ما يقرب من 57 ألف فدان.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، مشيراً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.