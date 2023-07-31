زراعة بورسعيد: زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الصيفية 14 ألف فدان عن العام الماضى

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد ، أنه تم زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية الصيفية عن العام الماضي بمقدار 14 ألف فدان.

وأضاف الدكتور حسني عطية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام 71710 فدان، لافتاً إلى أن العام الماضي تم زراعة ما يقرب من 57 ألف فدان.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، مشيراً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.