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رئيس حى المناخ ببورسعيد يكرم طلاب الثانوية العامة من أبناء العاملين

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:00 م
رئيس حى المناخ ببورسعيد يكرم طلاب الثانوية العامة من أبناء العاملين جانب من التكريم
بورسعيد - محمد عزام

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كرم الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من أبناء العاملين بالحي، فى احتفالية مشاركة منه لفرحتهم بنجاحهم واجتيازهم لهذه المرحلة الفاصلة في حياة كل منهم.
 
شهد الاحتفالية، لمياء الجيار سكرتير الحي، والمهندسة زيزي العباسي مدير الإدارة الهندسية بالحي، ولفيف من قيادات وموظفي الحي، ونظمتها إدارة العلاقات العامة في الحي برئاسة محمد فرغلى.
 
وقدم رئيس الحي شهادة تقدير لكل منهم، مهنئا الجميع بانتهاء مرحلة الثانوية العامة، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح خلال الفترة الجامعية، مؤكدا لهم أن ما بذلوه من جهد لم يضيعه الله وكلله بالنجاح وإدخال السرور علي قلوب آبائهم وأمهاتهم، وعليهم تحري الدقة فى اختيار الكلية التي تناسب قدرات كل منهم وتنفعهم ووطنهم بعد التخرج.

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