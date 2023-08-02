اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:47 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:39 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضة جانب من التفقد
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة والتى كانت قد بدأت 15 يوليو الماضي، وتستمر حتى يوم الخميس 3 من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الاختبارات تقدم لها حتى اليوم 1026 طالباً منهم 585 طالبًا و447 طالبة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس عام الاختبارات ونخبه من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية قاموا بالتسجيل الإلكترونى عبر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg، والذى يتم إلكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب.

وذكر كلاً من الدكتور أحمد عبدالله والدكتور محمد كمال، أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات بمقر المدن الجامعية للطالبات، وتجرى الاختبارات على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، حيث تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئى مروراً باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية، والمهارية إلى جانب الاختبارات الشخصية.

اختبارات قدرات تربية رياضية
اختبارات قدرات تربية رياضية

 

الدكتور حسان النعمانى بكلية التربية الريااضية
الدكتور حسان النعمانى بكلية التربية الريااضية

 

الفتيات الأكثر إقبالا بالاختبارات
الفتيات الأكثر إقبالا بالاختبارات

 

بالورد تم إستقبال الدكتور حسان النعمان
بالورد تم إستقبال الدكتور حسان النعمان

 

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

 

رئيس الجامعة بمنصة اختبارات الطلاب
رئيس الجامعة بمنصة اختبارات الطلاب

 

رئيس الجامعة يشارك فى الاختبارات
رئيس الجامعة يشارك فى الاختبارات

 

رئيسالجامعة يتابع الاختبارات
رئيسالجامعة يتابع الاختبارات

 

لجنة الاختيار
لجنة الاختيار

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اختبارات القدرات

كلية تربية رياضية

تربية رياضية سوهاج

جامعة سوهاج

حسان النعمان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة