رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضة

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة والتى كانت قد بدأت 15 يوليو الماضي، وتستمر حتى يوم الخميس 3 من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الاختبارات تقدم لها حتى اليوم 1026 طالباً منهم 585 طالبًا و447 طالبة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس عام الاختبارات ونخبه من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية قاموا بالتسجيل الإلكترونى عبر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg، والذى يتم إلكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب.

وذكر كلاً من الدكتور أحمد عبدالله والدكتور محمد كمال، أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات بمقر المدن الجامعية للطالبات، وتجرى الاختبارات على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، حيث تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئى مروراً باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية، والمهارية إلى جانب الاختبارات الشخصية.



اختبارات قدرات تربية رياضية



الدكتور حسان النعمانى بكلية التربية الريااضية



الفتيات الأكثر إقبالا بالاختبارات



بالورد تم إستقبال الدكتور حسان النعمان



جانب من الاختبارات



رئيس الجامعة بمنصة اختبارات الطلاب



رئيس الجامعة يشارك فى الاختبارات



رئيسالجامعة يتابع الاختبارات