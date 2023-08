السيرة الذاتية للدكتور حسان نعمان القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج

من جانبه، قدم الدكتور حسان النعمانى، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشكر ايضاً لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الثقة الغالية بتكليفه بتسيير أعمال الجامعة خلال هذه الفترة الانتقالية، كما وجه رسالة شكر للدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة السابق على ما بذله من مجهودات لرفعة شأن الجامعة.

والدكتور حسان حمدى عبد الرحمن النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى صدر له قرار برئاسة جامعة سوهاج حاصل بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أســيوط 1992 وحصل على ماجسـتير جراحة العظــام - كلية طب سوهاج جنــوب الوادى سنة 1997 وحاصل على دكتوراه فى جراحة العظــام كلية طب سوهاج جنــوب الوادى 2004

عمل طبيـب إمتياز بكلية الطـب البشرى مستشفى جامعة أسيوط مارس 1993 حتى فبراير 1994 وعمل طبيب مقيم بقسم جراحة العظام بكلية الطـب البشرى مستشفى جامعة سوهاج من1994 حتى 1998 وعمل مدرس مساعد بقسم جراحة العظام الطـب البشرى جامعة سوهاج من 1998 حتى 2001 وعمل مـدرس جراحــة العظــام وعمل استشارى جراحــة اليد والجراحــات الميكروسكوبية بكلية الطـب البشرى جامعة 2004 سوهاج وأستاذ مساعد جراحة العظام بكلية الطـب البشرى جامعة سوهاج وأستاذ جراحة العظام بكلية الطـب البشرى جامعة 2014.

كما عمل نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث من 2021 حتى تاريخه وقائم بعمل عميد كلية التمريض فى 1/2/2021 وعميد كلية الطب البشرى جامعة سوهاج من يونيو 2019 حتى يونيو 2021 ووكيل كلية الطب البشرى لشئون الدراسات العليا والبحوث من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعى، من سبتمبر 2014 م وحتى الأن ونائب مدير المستشفى للعلاج بأجر من 2006 إلى 2009 ومدير مستشفى الطوارئ، جامعة سوهاج، من يونيو 2009 حتى مارس 2011.

حصل على العديد من الجوائز جائزة Who's who in the world سنة 2004 وحاصل على جائزة ممثل جامعة سوهاج بالأمانة العامة لإتحاد روابط جراحة اليد العربية بالمغرب 2019 وحاصل على جائزة احسن بحث مؤتمر جراحة اليد بنيودلهى سنة 2013 وحاصل على جائزة أحسن بحث فى مؤتمر جراحة اليد العالمى كوريا الجنوبية 2016.

المهارات العلمية فى مجال التخصص عمل طبيب تدريب بإستقبال الحوادث والإصابات مستشفى أسيوط الجامعى مصر، وطبيب مقيم بإستقبال الحوادث والإصابات مستشفى أسيوط الجامعى مصر عمل طبيب مقيم إستقبال الحوادث والإصابات المستشفى الجامعى - جامعة المنصورة مصر، وعمل مبعوث بوحدة جراحة اليد جامعة أسيوط مصر والجراحات الميكروسكوبية، ومبعوث بوحدة جراحة اليد مستشفى فرانسيسكوس - ألمانيا والجراحات الميكروسكوبية، و باحث بمعهد هيلمهولتز جامعة أخن ألمانيا وباحث بمعهد الدراسات الهستوباثولوجية أمراض العضلات والأعصاب بجامعة أخــن - ألمــانيــا، وأستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة سوهاج حتى تاريخه.

المهارات يجيد اللغة اإلنجليزية بدرجة ممتا والألمانية بدرجة جيد جد، ويستخدم حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 2003 وأوفيس 2007 وأوفيس وإستخدام برامج االنترنت والشبكاتMicrosoft photo Editorو Adobe Photosho. EndNote

وعضو العديد من الجمعيات العلمية الجمعية العالمية لجراحات الضفيرة العصبية وإصابات الأعصاب الطرفية. وعضو الاتحاد العالمى لجمعيات جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وعضو الجمعية الأروبية لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الأمانة العامة لاتحاد روابط جراحات اليد العربية لجراحات العظام. 6 جمعية جراحة اليد المصرية. وعضو لجنة التحكيم لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بمصر.

وترأس الدكتور حسان النعمانى رئيس تحرير وعضو هيئة للعديد من المجلات العلمية الدولية بمصر وخارجها وله أكثر من 37 بحث علمى منشور بالمجلات العالمية له العديد من المؤلفات والكتب من أهمها كتاب إصابات الأعصاب الطرفية فصل جديد الجديد فى إصابات الأعصاب الطرفية، وكتاب إعادة تكوين العظام فصل عن استخدام عظام ذات وعاء دموى فى عالج فقد العظام بالأطراف أشرف على 20 رسالة ماجستير و6 رسائل دكتوراه استضاف أكثر من 31 خبيرا أجنبيا فى مؤتمرات علمية تمت بجامعة سوهاج قام بالتبادل العلمى مع عدد من الجامعات الأجنبية والعربية.