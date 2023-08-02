اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:10 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستعرض رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسى بقمة روسيا ـ أفريقيا الثانية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:39 م
رئيس الوزراء يستعرض رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسى بقمة روسيا ـ أفريقيا الثانية اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزير التعليم يشكر الوزارات المعنية التي ساهمت بالتعاون مع وزارته من أجل خروج أعمال امتحانات الثانوية العامة بصورة منتظمة ودون مشكلات

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقره بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في القمة الروسية ـ الأفريقية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.
 
وأشار مدبولي إلى الرسائل المُهمة بكلمة فخامة الرئيس بالقمة، والتي تضمنت تحديداً لمحاور رؤية مصر لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية؛ بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية، وكذا التأكيد على الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة في المجالات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز السلم والأمن، وتفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي.
 
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على هامش استضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة.
 
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعته المستمرة أولاً بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الازمات فيما يخص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.
 
وعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، تقريراً تناول مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث توجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي ساهمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل خروج أعمال امتحانات الثانوية العامة بصورة منتظمة ودون مشكلات.
 
وتناولت المؤشرات التي عرضها الوزير، عدد الحاصلين على النسب المئوية لمختلف فئات المجموع للنجاح، في كل من الشعبة العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية، وكذا النسب المئوية للناجحين في كل شعبة، والتي تمنح إطاراً موضوعياً لتقييم التجربة.

القمة الروسية الافريقية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين الجديدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"الوزراء" يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا" لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبى فى مصر

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:37 م

رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر بحضور ممثلى شركات عالمية.. مدبولى: مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر.. ونمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاجه

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:25 م

بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:21 م

الحكومة تنفى إلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الحالى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:39 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة