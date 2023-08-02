رئيس الإمارات: نعمل مع الأردن من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة

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أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.



وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على (تويتر)"سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي".



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الرئيس الإماراتي بحث مع العاهل الأردني، خلال جلسة محادثات في قصر "بسمان العامر" في العاصمة الأردنية عمّان، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وإمكانيات تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



واستعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون خاصة المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدما، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.



وأشار الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني إلى حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.