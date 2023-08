دراسة: المغذيات الدقيقة في لبن الأم تعزز نمو الدماغ عند الرضع

كتبت ميرفت رشاد

أكد باحثون في مركز أبحاث التغذية البشرية للشيخوخة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لجامعة تافتس أن المغذيات الدقيقة في حليب الثدي البشري لها آثار إيجابية كبيرة على أدمغة الأطفال حديثي الولادة، توفر هذه النتيجة معلومات جديدة حول العلاقة بين التغذية وصحة الدماغ ويمكن أن تعزز تركيبات الرضع المستخدمة في الحالات التي لا تكون فيها الرضاعة الطبيعية خيارًا، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

وكشفت نتائج الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ، عن الدور الذي قد تلعبه هذه المغذيات الدقيقة في الدماغ مع تقدمنا ​​في العمر، تبين أن المغذيات الدقيقة ، وهي جزيء سكر يُعرف باسم ميو-إينوزيتول ، كانت أكثر انتشارًا في حليب الثدي البشري خلال الأشهر الأولى من الرضاعة عندما تتشكل الروابط بين الخلايا العصبية ، بسرعة في الدماغ النامي، قام الباحثون بتجميع وتحليل عينات اللبن البشري التي تم جمعها والتي تضمنت أمهات يتمتعن بصحة جيدة لرضع منفرد.

قال توماس بيدرير ، كبير العلماء في فريق علم الأعصاب والشيخوخة في HNRCA ، وكبير مؤلفي الدراسة ، وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة ييل ، إن في مرحلة الطفولة المبكرة ، قد يكون الدماغ حساسًا بشكل خاص للعوامل الغذائية لأن الحاجز الدموي الدماغي يكون أكثر نفاذاً ، ويتم امتصاص الجزيئات الصغيرة لأن الطعام يمكن أن ينتقل بسهولة أكبر من الدم إلى الدماغ.

أضاف بيدرير: "من المثير للاهتمام بالنسبة لي مدى عمق تأثيرات المغذيات الدقيقة على الدماغ، إنه لأمر مدهش أيضًا مدى تعقيد وغنى حليب الثدي البشري ، وأعتقد الآن أنه من الممكن تصور أن تركيبته تتغير ديناميكيًا لدعم المراحل المختلفة لنمو دماغ الرضيع."

أظهرت الأبحاث التي أجراها آخرون أن مستويات الإينوزيتول في الدماغ تنخفض بمرور الوقت مع نمو الأطفال في البالغين ، تم العثور على مستويات إينوزيتول في الدماغ أقل من الطبيعي في المرضى الذين يعانون من اضطرابات اكتئابية كبيرة ومرض ثنائي القطب، تم ربط التغيرات الجينية في ناقلات ميو-إينوزيتول بالفصام في المقابل ، في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون والمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر ومتلازمة داون ، تم تحديد تراكمات ميو-إينوزيتول أعلى من الطبيعي.