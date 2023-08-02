حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل شخص أثناء سرقة شقة فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة العامرية أول فى محافظة الإسكندرية ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شخص أثناء سرقة مسكنه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المسروقات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة محل البلاغ.

وعلي الفور انتقل فريق بحث من مديرية أمن الإسكندرية، تحت إشراف إدارة البحث الجنائى، والذي أسفر عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، و تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالدلوف لشقة المجنى عليه بقصد السرقة ولدى استشعار المجنى عليه به تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية فأفقده الوعى وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة وقام بالاستيلاء على بعض الأجهزة ومحتويات الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلين له، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.