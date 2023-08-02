العثور على جثة سيدة داخل ثلاجة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الاسكندرية من التوصل إلي غموض العثور علي جثة متعفنة لسيدة داخل ثلاجة شقة فى شارع الترعة المردومة، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الرمل ثان، ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ .

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في أكياس بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفى حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك 4 بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبى الواقعة وكشف ملابساتها،تحرر محضرا بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .