اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:14 م
أكرم القصاص

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جوتيريش يدعو للتقيد بالتزامات النيجر الدولية بمجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستورى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:49 ص
جوتيريش يدعو للتقيد بالتزامات النيجر الدولية بمجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستورى جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشكل عاجل، إلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستورى بسرعة، معربا عن قلقه العميق إزاء التقارير التى تفيد باعتقال العديد من أعضاء الحكومة.
 
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق أكد التزام الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الثابت بالبقاء والاستمرار في تقديم المساعدات الحيوية للفئات الأكثر ضعفا من السكان.
 
وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على تعزيز بيئة عمل مواتية في سبيل ضمان استمرار هذه المساعدة الحاسمة، مؤكدا الأهمية القصوى لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في النيجر.

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