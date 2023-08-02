جامعة المنصورة تنظم برنامجا تدريبيا موحدا للقيادات الإدارية وفق استراتيجية مصر 2030

الدقهلية شريف الديب

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي دورة تدريبية بعنوان "البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية "تحت إشراف الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الاداء الجامعي والدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز، والدكتور السيد العيسوي مدير وحدة التطوير الإداري.

وأشارت الدكتورة سماح السعيد، إلى أن البرنامج عبارة عن 16 ساعة تدريبية يشمل عدة محاور وهي، المهارات الحتمية للقيادات الإدارية،وأساسيات التحول الرقمي،والجوانب القانونية في الاعمال الجامعية، والجوانب المالية في الاعمال الجامعية، والحوكمة ومكافحة الفساد، وقيادة التغير في المنظمات الديناميكية.

بالإضافة الي مهارات التواصل الفعال داخل بيئة العمل، وإدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي.

وتحدث في بداية التدريب أ.د عابد نصر نائب رئيس جامعة الدلتا الأسبق عن المهارات الحتمية للقيادات الإدارية والصفات الواجب توافرها في القائد الإداري الناجح ثم تحدثت د.مي عمر مدرس الامراض الصدرية بكلية الطب عن الحوكمة ومكافحة الفساد في المنظومة الإدارية وطرق وآليات القضاء علية لتحقيق

التميز المؤسسي وذلك في ضوء اهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتي تعتمد في أول أولوياتها علي تطوير قدرات الجهاز الإداري في الدولة وثقل مهارات القيادات الإدارية.

جاء ذلك في ظل النهج الحديث ومواكبة التطور واستمرارا لإستراتيجيةجامعة المنصورة في الإهتمام بصقل مهارات وقدرات وتطوير كوادرها البشرية من الإداريين والقيادات الإدارية بقطاعات الجامعة المختلفة وثقل قدراتهم وتنمية مواهبهم.