توقعات بانخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك لـ79.2 دولار للبرميل 2023

كتبت -مروة الغول

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يونيو 2023 إلى 75.2 دولار للبرميل، أى بنسبة تراجع %0.8% مقارنة بالشهر السابق، كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوى لسعر سلة خاماتها فى عام 2023 إلى 79.2 دولار للبرميل، أى بنسبة انخفاض تبلغ 20.8% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية لمنظمة "أوبك".

وأضاف التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر مايو 2023 بنسبة 9.9% (8.3 دولار للبرميل مقارنة بشهر أبريل، ليصل إلى 75.8 دولار للبرميل. ويعزى ذلك بشكل رئيسى إلى زيادة عمليات البيع من قبل المستثمرين فى أسواق العقود الآجلة، ووفرة الإمدادات من النفط الخام فى شمال غرب أوروبا، وتوقعات الطلب غير المؤكدة، مع تراجع عمليات الشراء من العديد من مصافى التكرير الآسيوية، وسط تجدد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادى والمخاوف بشأن القطاع المصرفى الأمريكي.