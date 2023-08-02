تنظيم قافلة طبية مجانية لدعم 6 قرى بمحافظة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 82 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية القصابي مركز سيدي سالم، وقرى كفر العرب والكشلة وعزبة مالك بمركز دسوق، وقريتي تيرة وعزبة تيرة مركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ.



ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.



وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن تنفيذ الأورمان لقوافلها الطبية المسيرة من القرى الأشد احتياجا إلى مستشفي كفرالشيخ الجامعي يأتي في إطار تقديم الجمعية لخدماتها الطبية المتعددة تخفيفا عن المرضى غير القادرين وتيسيرا عليهم في الحصول على خدمة طبية ذات جودة وبالمجان تماما.