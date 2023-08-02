اليوم السابع
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تنازل 9 مرشحين عن خوض انتخابات نقابة الأطباء الفرعية فى الدقهلية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:03 م
تنازل 9 مرشحين عن خوض انتخابات نقابة الأطباء الفرعية فى الدقهلية نقابة الأطباء -أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أعلن الدكتور أحمد عصام، أمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تنازل 9 مرشحين عن خوض انتخابات النقابة للتجديد النصفي، والمقرر لها أكتوبر المقبل.
 
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، أن المرشحين المتنازلين عن الترشح لمقاعد نقابة أطباء الدقهلية 9، وذلك بعد وصول كافة التنازلات المقدمة باليد، وكذلك المقدمة من خلال البريد السريع.
 
وتنازل عن الترشح كلًا من الدكتور أحمد علي والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتور محمد ياسين العطار عن مقعد النقيب، والدكتور أحمد عصام، والدكتورة مروة سامي، والدكتور محمد الشامى عن مقعد فوق السن.
 
وعن مقاعد تحت السن تنازل كلًا من الدكتورة ميرنا شفيق والدكتور أحمد البيلي والدكتور أحمد ناصر عن مقعد تحت السن.
 
وأوضح أن القائمة النهائية للمرشحين تضم 18 مرشحا بعد قبول التنازلات على المقاعد التي سيجرى الانتخاب عليها وهي: النقيب، ومقعدين فوق السن، ومقعدين تحت السن.

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