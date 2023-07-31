لجنة انتخابات الأطباء: تلقينا 180 طلباً للتنازل عن الترشح

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أنها تلقت 180 طلباً للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات انه قد تقدم بطلب تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعيه و 63 عن مقاعد النقابة العامة، واوضحت اللجنة ان عدد المرشحيين علي مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً ، و 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة.

ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

وتقرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.