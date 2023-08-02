تعرف على مشروع المصنع الفرنسى الجديد بالعين السخنة فى 7 معلومات

كتب: مدحت عادل

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، لصالح شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة، وذلك داخل "إندستريا السخنة" بالمنطقة الاقتصادية، فى ظل جهود المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات محليا وتوفير فرص عمل.

ويعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات حول التعاقد الجديد وفقا لما يلي: