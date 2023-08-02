تعرف على مشروع المصنع الفرنسى الجديد بالعين السخنة فى 7 معلومات

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، لصالح شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة، وذلك داخل "إندستريا السخنة" بالمنطقة الاقتصادية، فى ظل جهود المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات محليا وتوفير فرص عمل.
ويعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات حول التعاقد الجديد وفقا لما يلي:
- يستهدف التعاون بين الطرفين بدء استثمار شركة ميانتا صاحبة العلامة التجارية الفرنسية نحو 5 ملايين دولار لإنشاء مصنع ومستودع للأجهزة المنزلية الصغيرة.
- يعد هذا المصنع هو الثالث للشركة فى مصر، وذلك فى إطار خططها لأن تصبح مركزًا للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- من المقرر افتتاح المصنع الجديد خلال العام المقبل 2024.
- من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 650 ألف جهاز بحلول عام 2025.
- يتضمن المشروع قطعة الأرض المخصصة للمستودع والذى تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 200 حاوية.
- من المقرر مع إنشاء المصنع الجديد لشركة "ميانتا" أن يصل عدد المنتجات المصنعة محليًا إلى 60 منتجًا متنوعًا.
- يوفر المصنع الجديد أيضًا 250 فرصة عمل للشباب المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة