تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات بعد ضبط المتهم بمحاولة قتل كلب بمنطقة أرض اللواء

كتب إيهاب المهندس - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طباخ حاول قتل كلب باستخدام سكين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهم.

وعن العقوبة التي تواجه مرتكب الواقعة، فأن القانون حدد فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وفيما تنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لا تزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.