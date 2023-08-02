تشييع جثمان حفيدة هانى محمود من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور شخصيات عامة

كتبت هبة السيد - تصوير خالد كامل

شيعت ظهر اليوم جنازة فريدة عثمان، حفيدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مستشار رئيس الوزراء المهندس هاني محمود، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور قيادات ومسؤولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشخصيات عامة.

حضر صلاة الجنازة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وزير النقل الأسبق المهندس علاء فهمي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي.

كذلك من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اللواء إيهاب صادق مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات العامة، محمد حنفي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنج، المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد باتصالات مصر من &e، أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة أورنچ مصر.

كما شارك في الجنازة الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كذلك قيادات الشركة المصرية للاتصالات، المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات الأسبق، المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الأسبق، محمد عزب رئيس قطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو.

وأعلن المهندس هاني محمود وفاة حفيدته، أمس الثلاثاء، على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا:" البقاء لله نفذت إرادة الله و إسترد الله وديعته، حفيدتي و قُرة عيني فريدة أحمد عثمان.

وتعرض المهندس هاني محمود والذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية، لحادث إليم مع حفيدته على طريق الساحل الشمالي في 19 من يوليو الماضي.