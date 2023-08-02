تجديد حبس متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات الميراث فى عين شمس 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس متهمين بالتسبب في قتل مواطن في عين شمس بسبب الميراث، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.. بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية، وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى وإثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.