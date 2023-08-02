اليوم السابع: متابعة حكومية مستمرة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مدبولى خلال اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة: متابعة حكومية مستمرة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.. الحكومة توافق على تأسيس «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير» لدعم إجراءات توطين صناعات السكك الحديدية فى مصر.. وإقرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومى والتأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

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