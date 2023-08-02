القتل الخطأ.. جريمة يتصدى لها القانون بعقوبات قاسية للمهملين.. تفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

تحدث أحيانا جرائم القتل الخطا، ويتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة الجريمة، وكيف تصدى لها القانون المصرى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

تنص المادة 238 من قانون العقوبات، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.