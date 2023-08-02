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القبض على عاطل قتل سيدة طعنا بسكين فى المنوفية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:31 م
القبض على عاطل قتل سيدة طعنا بسكين فى المنوفية أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بطعن سيدة بالسكين عدة طعنات وسط شوارع بركة السبع ، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بطعن سيدة وسط الشارع بمدينة بركة السبع، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي في حالة سيئة نتيجة الطعنات وجرى تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، نظرا لخطورة حالتها وتوفيت هناك.
 
 بالانتقال والفحص تبين طعن ف س، ع، 25 عاما مطلقة وتعول طفلين ومقيمة بركة السبع، على يد المتهم ه‍، س، ا 40 عاما و مقيم قرية طوخ طنبشا وله معلومات جنائية، تم ضبطه ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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