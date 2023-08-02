"العلمين " تستعد لاستضافة بطولة سباق للهجن جديدة بمشاركة كل المحافظات

كتب ـ محمد حسين

تستعد مدينة العلمين على الساحل الشمالي لاستضافة بطولة جديدة لسباقات الهجن بمشاركة هجانة من كافة المحافظات، وقال "عيد حمدان" رئيس الاتحاد المصري للهجن إن البطولة الجديدة تأتي استكمالًا لجهود تنظيم سباقات الهجن على الساحل الشمالي بدعم ورعاية من الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، ويبدأ اليوم الأربعاء استقبال طلبات المشاركين في البطولة لتسجيل هجنهم، ويستمر التسجيل حتى مساء غدا الخميس، تمهيدًا لإعلان موعد البطولة الجديدة وانطلاق الفعاليات.



وأضاف أن السباق سيجرى على أرضية ميدان سباقات الهجن بالعلمين، والذي قدمته دولة الإمارات العربية هدية لمصر لدعم رياضة سباقات الهجن، مشيرا أنه مقرر أن يشارك في البطولة الجديدة هجانة من كل المحافظات، و أن لجنة فنية من الاتحاد المصري للهجن انتقلت إلى مقر ميدان سباقات الهجن بالعلمين لاستقبال الهجانة وتسجيل كل جمل مشارك، والذي يشترط أن يكون حاملاً لشريحة إلكترونية تتضمن كافة بياناته المسجلة رسميًا.



وأكد أن السباق سيجرى على 30 شوطًا يتم تقسيمها بحسب سن كل فئة مشاركة من الهجن، وسيتم خلالها قيادة الهجن بواسطة الراكب الآلي، وسيخصص شوطان لقيادة الهجن بواسطة الراكب البشري، وهي شوطان تراثيان ويتم فيها اتخاذ كافة اشتراطات الأمان والسلامة لمن يمتطون الجمال، وتشارك فيها الشباب الخفيفي الأوزان.



وشهد ميدان سباقات الهجن بالعلمين توافد الهجانة من كافة المحافظات للمشاركة في السباق، فضلاً عن استعدادات لاستقبال المتفرجين للرياضة العربية العريقة.



وكان آخر سباق أجرى في ميدان العلمين في يوليو 2022، بمشاركة 900 متنافس من الهجن من جميع محافظات مصر، وشهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الهجن الإماراتي الداعم للفعاليات، جانبًا من ختام من ختام فعاليات السباق الذى نظم على 32 شوطا موزعة على فترتين صباحية ومسائية وحمل السباق رقم 1 للموسم الثانى الجديد بعد 3 سباقات فى الموسم الأول وخلال هذا السباق سجلت 2 من الهجن الفائزة قيمة وصلت لأكثر من مليون ونصف جنيه للواحد منها بعد ان تم شراؤها بمعرفة اتحاد الهجن الاماراتي، وهى "نوايا "، لمالكها محمد سلامه الشيخ، و" فعايل" لمالكها فريج المزينى لتتجاوز بذلك اسعار الهجن المصرية حاجز المليون ، ونقلت لتخوض سباقات فى ميادين الخليج فى بداية جديدة .





