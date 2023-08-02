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العثور على جثمان شخص مجهول مفصول الرأس بالقرب من محطة قطار بالدقهلية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:33 ص
العثور على جثمان شخص مجهول مفصول الرأس بالقرب من محطة قطار بالدقهلية جثة
الدقهلية شريف الديب

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عثر عدد من أهالي بندر الكردي بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم على جثمان شخص مجهول الهوية ومفصول الرأس ملقى بجوار محطة القطار وجرى استدعاء ضباط قسم شرطة الكردى ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزى وكشف غموض الواقعة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة القطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من عمره وبه آثار تعدى ومفصولة الرأس من ناحية الرقبة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي جهودهم للتوصل الى أهلية الجثمان وكشف غموض وملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما جرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر وعمل نشرة بأوضاف الجثمان ومطابقتها ببلاغات المتغيبيين.


 


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مركز منية النصر

العثور على جثة



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