السيد قنديل يتفقد جامعة حلوان الأهلية استعدادا لبدء تنسيق الجامعات 2023

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مقر جامعة حلوان الأهلية ، والتقى بعدد من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك للاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم، ومتابعة استعداد الجامعة للعام الجامعي الجديد قبل بدء تنسيق الجامعات المصرية للعام الجامعي 2023-2024.

كما تابع أعمال التطوير والصيانة الجارية، وذلك كون جامعة حلوان الأهلية تسعى لتطبيق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

وتتمثل رؤية جامعة حلوان الأهلية في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تقديم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية، وبما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخرجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا ، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ودعما للمجتمع المصـري بما يحقق الاهداف القومية.