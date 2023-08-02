الرئيس العراقي يؤكد أهمية التعاون مع باكستان في المجالات الأمنية

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية توطيد التعاون المشترك بين العراق وباكستان وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الأمنية والتدريب العسكري، إضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي.

و تلقى الرئيس العراقي خلال لقائه اليوم الأربعاء وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،دعوة رسمية لزيارة باكستان، منوها إلى أن العراق مهتم بتطوير هذه العلاقات وتنميتها والارتقاء بها إلى مستويات وآفاق أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين العراقي والباكستاني، مؤكدا على "أهمية التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز السلام الإقليمي والعالمي".

وأشار إلى أن تركيز رئاسة العراقية والحكومة ينصب حاليا على ترسيخ الأمن والاستقرار، مبينا أن العراق وباكستان عانيا من الإرهاب وهذا يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بينهما، لما يشكله الإرهاب من خطر وتحدٍ للأمن والاستقرار في العالم".

من جانبه أكد وزير الداخلية الباكستاني أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالعلاقات الأخوية مع العراق والتي تقوم على أسس الدين والتاريخ والقيم المشتركة".

وأشار إلى أن بلاده تقف مع العراق وتدعم وحدته وسيادته، معرباً عن أمله في أن تسهم باكستان بجهود إعادة الإعمار والتدريب العسكري والأمني إضافة إلى التعاون التجاري".

على صعيد متصل، بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع نظيره الباكستاني رانا ثناء الله، اليوم، تنظيم دخول الزائرين الباكستانيين إلى العراق لأداء مراسم "أربعينية الإمام الحسين"، وسبل مكافحة المخدرات.

و استعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم بمقر وزارة الداخلية العراقية ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) ، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، و تقوية أواصر العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد الشمري، أن العراق يسعى جاهداً لتطوير العلاقات مع الدول الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الباكستانية في التدريب.

من جانبه، ثمن الوزير الباكستاني الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً على تكثيف العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات خاصة في المجال الأمني.