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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:51 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.

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