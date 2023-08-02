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الرئيس السيسى يبحث مع نيفين القباج تجربة الرائدات المجتمعيات فى تعزيز وعى الأسرة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:58 م
الرئيس السيسى يبحث مع نيفين القباج تجربة الرائدات المجتمعيات فى تعزيز وعى الأسرة الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع شهد استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

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الرائدات المجتمعيات



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