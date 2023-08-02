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الرئيس الأوكرانى: نأمل عقد قمة سلام بحلول خريف هذا العام

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 07:06 م
الرئيس الأوكرانى: نأمل عقد قمة سلام بحلول خريف هذا العام زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل عقد قمة سلام بحلول خريف هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أسقطت أوكرانيا أكثر من عشر طائرات بدون طيار تابعة للجيش الروسى فوق العاصمة كييف، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرهى بوبكو اليوم الأربعاء، فى منشور له على تطبيق تلجرام.

 

وقال بوبكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن مجموعات من الطائرات بدون طيار قد اقتربت من كييف في وقت واحد من عدة اتجاهات، موضحا أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير جميع الأهداف الجوية التي يصل عددها إلى أكثر من عشر طائرات بدون طيار.

 

وأضاف أن حطام الطائرات المسيرة قد سقط في مناطق "سولوميانسكي" و"هولوسيفسكي" و"سفياتوشينسكي" في كييف، مشيرا إلى أن بعض المباني غير السكنية والطرق قد تضررت إلا أنه لم تحدث أضرار جسيمة أو حرائق.


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