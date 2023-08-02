الذهب فى البورصة العالمية يتراجع 2.4% خلال يوليو 2033.. اعرف التفاصيل

كتب إسلام سعيد

أنهت أسعار الذهب شهر يوليو على أكبر ارتفاع شهرى فى أربعة أشهر، وذلك وسط التوقعات باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، الأمر الذى يعزز مكاسب الذهب الذى يقدم عائد صفرى لحائزيه.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال شهر يوليو بنسبة 2.4% ليضيف الذهب 45 دولارا لسعر الأونصة تقريبا، بينما بدأ الذهب تداولات شهر أغسطس اليوم منخفضًا بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1955 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب يواجه مقاومة فنية عند منطقة 1975 – 1985 دولارا للأونصة تمنعه من مواصلة الارتفاع والوصول إلى المستوى النفسى عند 2000 دولار للأونصة، وهو ما دفع الذهب إلى التذبذب داخل نطاق 40 دولارا تقريبًا بين 1980 – 1940 دولارا للأونصة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

شهر يوليو شهد انتعاش لأسعار الذهب لتبتعد عن منطقة الدعم الرئيسية حول المستوى 1900 دولار للأونصة وتصل إلى مستوياتها الحالية، وذلك بعد أن تغير توجه الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالى ليدعم وقف عمليات رفع الفائدة بعد اجتماع يوليو.

ولكن البنك الفيدرالى فى اجتماع يوليو بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل لأعلى معدلاتها منذ 22 عاما عند 5.50% كما كان متوقع فى الأسواق، أشار أن الباب مفتوح أمام زيادة أخرى فى أسعار الفائدة خلال المتبقى من العام وأن الفيصل فى ذلك سيكون للبيانات الاقتصادية التى تصدر قبل كل اجتماع.

وأشار الفيدرالى صراحة أن اجتماعه القادم فى سبتمبر قد يشهد رفع لأسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية وفقًا للبيانات الاقتصادية التى تصدر قبل اجتماع سبتمبر.