سعر السبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في مصر والتي تسجل تراجعا ملحوظا، حيث انخفض عيار 24 إلي 2463 جنيها.



أسعار السبائك الذهب:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2463 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6157 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12315 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 24630 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49260 جنيها.

أسعار الذهب تفقد 140 جنيها للجرام انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال يوليو 2023 بنسبة 6.1% ليفقد في حدود 140 جنيها من قيمته حيث انخفض سعر الذهب من 2295 إلي 2155 جنيها في تداولات نهاية الشهر، وذلك وسط تراجع كبير في الطلب على الذهب بالسوق المصري.

وانتهى شهر يوليو الذي كان يشهد بداية إيجابية لسعر الذهب قبل أن يتراجع خلال الشهر ويستقر عند مستوياته الحالية لفترة طويلة من الوقت، يرجع هذا إلى استقرار عوامل تسعير الذهب محلياً الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن تتبع حركة الذهب العالمي، بحسب جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء أول أيام شهر أغسطس 2155 جنيه للجرام، وكانت الذهب قد سجل 2295 جنيه للجرام في أولى جلسات شهر يولي.

وشهد الذهب شهد بداية من شهر يوليو تراجعات سعرية متتالية قبل أن يستقر خلال النصف الثاني من الشهر داخل نطاقات سعرية ضيقة، ويتجاهل التأثر بتحركات الذهب العالمي بشكل كبير بسبب استقرار عوامل التسعير المحلية، وفق جولد بيليون.

واستقر الطلب على الدولار في السوق الموازية وهدأت أسعاره الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب، في المقابل فإن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجع ملحوظ أيضاً في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الخاصة باستحقاق شهادات الـ 18%.

ومن جهة أخرى ساعدت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب حتى الآن، الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب في الأسواق المحلية ليواجه الطلب الضعيف وبالتالي تحقق استقرار وتوازن بشكل كبير في الأسواق، بحسب تحليل جولد بيليون.

الحكومة أعلنت عن نتائج برنامج الطروحات حيث استطاعت توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصرى.

وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنوياً إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.