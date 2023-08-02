اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:33 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط لصوصًا سرقوا مجوهرات من عامل بمحل مصوغات فى المنيا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:26 م
الداخلية تضبط لصوصًا سرقوا مجوهرات من عامل بمحل مصوغات فى المنيا مجوهرات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بالمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه شخصان، وسيدة) وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية. 
 
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 

سرقة

سرقات

مجوهرات

المنيا

الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة