اليوم السابع
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فى المرحلة الخامسة..

الحكومة تقرر تحمل صندوق الإسكان الاجتماعى التكلفة الزائدة بوحدات سكن كل المصريين

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:43 م
الحكومة تقرر تحمل صندوق الإسكان الاجتماعى التكلفة الزائدة بوحدات سكن كل المصريين خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى فى التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.

مجلس الوزراء

مبادرة السداد الفوري

دعم الصادرات

الحكومة



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