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التموين تطرح لحوما سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها للكيلو

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:30 م
التموين تطرح لحوما سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها للكيلو منافذ بيع اللحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ،حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية  ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الدواجن والسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى كما تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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